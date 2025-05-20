Bergüzar Korel, Baby On The Fest etkinliğinde yer aldı!

Buse Terim, önceki gün Maslak'ta "Baby On The Fest" etkinliği düzenledi. Etkinlikte markalar kendi çadırlarını kurarak satış yaptı.

Markasının çadırında basın mensuplarıyla sohbet eden Bergüzar Korel, "Buse'nin bebek festivalindeyiz. Ben de çok hızlı dahil oldum. Kendi markamın standı var. Çocuklara özel bir marka. Kendi çocuklarıma ne giydiriyorsam onları satıyorum. Halit bey de Münih'te orda da bir standımız var. Biz ailecek ticari işler yapıyoruz. Ama çok zor bir iş saygım ciddi şekilde arttı ticaret işi yapanlara. Çok büyük emek isteyen bir iş" dedi.

RAHAT OLMAYI SEVİYORUM

Kıyafet tarzından da bahseden Bergüzar Korel, "En rahat, en düz... Ben hep böyleyim. Normalde eşofman giyerim de bugün buraya geliyorum diye kot giyeyim dedim. Normalde biz çok fazla giyinip makyaj yapıyoruz ya normal hayatımda o yüzden rahat olmayı seviyorum" diye konuştu.