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Sinemaseverler ekran başına: "Çığlık" serisinin 5. filmi atv'de!

Bu akşam saat 22.15’te atv’de ekranlarına gelen “Çığlık 5” filmi, kendi başından geçenlere benzer seri cinayetleri çözmek için Woodsboro’ya geri dönen Sidney ile bu mücadelede onunla yeniden güçlerini birleştiren Gale ve Dewey’nin hikâyesini anlatıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Mayıs 2025
Sinemaseverler ekran başına: Çığlık serisinin 5. filmi atv’de!

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Dünya çapında oldukça çok izlenen "Scream" serisinin son filmi "Çığlık 5" bu akşam saat 22.15'te atv'de ekrana geliyor. Serinin beşinci filmi, kendi başından geçenlere benzer seri cinayetleri çözmek için Woodsboro'ya geri dönen Sidney ile bu mücadelede onunla yeniden güçlerini birleştiren Gale ve Dewey'nin hikâyesini anlatıyor.

Sakin Woodsboro kasabasını şoke eden acımasız cinayetler zincirinden 25 yıl sonra yeni bir katil, Hayalet maskesini takar ve kasabanın ölümcül geçmişine ait sırlarını yeniden canlandırmak için bir grup genci hedef almaya başlar.

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