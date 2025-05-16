Temmuz’da Türkiye’de konser verecek Jennifer Lopez talihsiz kaza geçirdi!

Sabırsızlıkla Türkiye'ye gelmesi beklenen Jennifer Lopez, bilet fiyatlarıyla gündemden düşmüyordu. Lopez, yaklaşan American Music Awards (AMA) töreni için yaptığı sahne provalarında ciddi şekilde yaralandı. 55 yaşındaki yıldız, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla yaşadığı kazayı hayranlarıyla paylaştı. Bir sonraki paylaşımda ise kazanın detaylarını açıklayan Jennifer, "Provalar sırasında" ifadesiyle yaralandığını duyurdu.



MÜDAHALE GECİKMEDİ

Ciddi bir şekilde yaralanan ve yüzüne dikiş atılan ünlü yıldıza, olay sırasında orada bulunan ünlü estetik cerrah Dr. Jason Diamond hemen müdahale etti. Lopez, Dr. Diamond ile birlikte çekilen fotoğrafına, "Beni iyileştirdiğiniz için teşekkür ederim Dr. Diamond" notunu düştü. Hayranları, Lopez'i geçmiş olsun mesajlarına boğdu.

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