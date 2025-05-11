Cemiyet hayatı Boğaz’daki lansmana akın etti!

Geçtiğimiz akşam Kuruçeşme'de bir içecek markasının tanıtım toplantısı yapıldı. İkonik "Altın Saatler" müzikleriyle harmanlanan geceye cemiyet hayatının tanınmış isimleri, perakende sektöründen önemli temsilciler, influencerlar ve medya mensuplarının katılımıyla gerçekleşti.



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Gecede dikkat çeken davetliler arasında; Özge Şahin, Şeyla Ovadia Karadeniz & Hakan Karadeniz, Lale Onuk, Zeynep Yılmaz, Bülent Ciritçi, Eda Güzelcik, Begüm Özer, Pınar Hotiç, Aslı Çelikkol Pehlivan, Saadet Özsırkıntı, Tufan Gökpınar, Efecan & Duygu Dianzenza, Yusuf Enç ve Taylan Kümeli gibi cemiyet dünyasının önde gelen isimleri yer aldı. Lansmanda DJ Kıvanç Kasar'ın müzikleri davetlilere unutulmaz bir deneyim yaşatırken, markanın ürünleri özel alanlarda sergilendi ve ikram edildi.

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