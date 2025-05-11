A para’ya konuk olan Elif Buse Doğan’dan samimi açıklamalar!

A para'da yayınlanan Biz Bize'ye bu hafta Elif Buse Doğan konuk oldu. Müzik hayatından bahseden Doğan, "Eğitimim halk müziği ama her şeyi okuyabildiğimi gösterdiğim güzel bir yol çizdim. Konserlerimde türküleri söylüyorum zaten.



Son dönemde türkü üretmiyorum ama bu okumadığım anlamına gelmez. Türkülerden vazgeçmem mümkün değil. Dijital platformları çok önemsiyoruz mecburen... Oradaki trendlere göre bir şeyler üretmeye çalışıyoruz ama benim tarzım kendime özel. Arabesk, türkü pop..." diye konuştu.



ŞIMARIK YETİŞMEDİM

ATV'de yayınlanan "Sustalı Ceylan"ın sevilen oyuncusu Doğukan Çevik önceki gün A para'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan sunduğu "Biz Bize" programına samimi açıklamalar yaptı. Diziden bahseden Çevik, "Sustalı Ceylan'da oynadığım Özgür karakteri beni keyiflendirdi. Ama oynadığım karakter o keyifli dünyanın dışında ilerliyor. Güçlü kadın hikâyelerine ihtiyaç var. Bir kadının evladı uğruna kimlere kafa tutacağını anlattık. Özgür zengin bir ailede doğmuş şımarık bir çocuk. Ben Özgür gibi şımarık yetişmedim" ifadelerini kullandı. Çevik, başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekiyor.

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