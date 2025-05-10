Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü çiftinin aşkı tam gaz! Birinci yıl dönümlerinde evlilik sinyali geldi

Yaklaşık bir aydır Bali'de tatil yapan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, yurda döndü. B astık ve Tütüncü, önceki gün Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bastık, "Tatilimiz doludizgin geçti, çok güzeldi. Bol bol gezdik, tozduk, eğlendik. Bali tatili inanılmazdı. Serkay, sık sık gittiği yere beni de götürdü. Sağ olsun birlikte bir ay güzel bir deneyim yaşadık. Şimdi döndük, işimiz gücümüz de başlıyor, artık buralardayız" dedi.

ROMANTİK PAYLAŞIMLAR!

Bastık ile birlikteliği hakkında samimi açıklamalarda bulunan Serkay Tütüncü, evlilik soruları hakkında, "Evliliği hiç konuşmadık ama her şeyin bir yeri zamanı vardır. Nasip kısmetse o da olur. İstersek olur. Şu anda her şey yolunda gidiyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan birlikteliklerinde bir yılı dolduran Bastık ve Tütüncü, sosyal medya hesaplarından da romantik paylaşımlarda bulundu. Çiftin, fotoğraflarına beğeni yağdı.

Bastık, Tütüncü ile romantik pozlarını, "Hayatımın aşkı... Dünyada geçirdiğim en ışıltılı yıl için teşekkür ederim..." notuyla paylaştı.

Tütüncü de sevgilisiyle karelerini, "Minicik biri nasıl bu kadar yer kaplar? İyi ki benimsin" sözleriyle yayınladı.