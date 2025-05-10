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Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü çiftinin aşkı tam gaz! Birinci yıl dönümlerinde evlilik sinyali geldi

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü çifti, ilişkilerinin birinci yıl dönümünü kutladı. Evlilik sinyali veren Tütüncü, “Her şey yolunda... İstersek evleniriz.” dedi

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025
Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü çiftinin aşkı tam gaz! Birinci yıl dönümlerinde evlilik sinyali geldi

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Yaklaşık bir aydır Bali'de tatil yapan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, yurda döndü. B astık ve Tütüncü, önceki gün Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bastık, "Tatilimiz doludizgin geçti, çok güzeldi. Bol bol gezdik, tozduk, eğlendik. Bali tatili inanılmazdı. Serkay, sık sık gittiği yere beni de götürdü. Sağ olsun birlikte bir ay güzel bir deneyim yaşadık. Şimdi döndük, işimiz gücümüz de başlıyor, artık buralardayız" dedi.

ROMANTİK PAYLAŞIMLAR!
Bastık ile birlikteliği hakkında samimi açıklamalarda bulunan Serkay Tütüncü, evlilik soruları hakkında, "Evliliği hiç konuşmadık ama her şeyin bir yeri zamanı vardır. Nasip kısmetse o da olur. İstersek olur. Şu anda her şey yolunda gidiyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan birlikteliklerinde bir yılı dolduran Bastık ve Tütüncü, sosyal medya hesaplarından da romantik paylaşımlarda bulundu. Çiftin, fotoğraflarına beğeni yağdı.

Bastık, Tütüncü ile romantik pozlarını, "Hayatımın aşkı... Dünyada geçirdiğim en ışıltılı yıl için teşekkür ederim..." notuyla paylaştı.

Tütüncü de sevgilisiyle karelerini, "Minicik biri nasıl bu kadar yer kaplar? İyi ki benimsin" sözleriyle yayınladı.

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