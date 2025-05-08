Yapay zeka destekli sergiye yoğun katılım!

Sabancı Üniversitesi, kuruluşunun 25. yılını özel bir sergiyle kutluyor. Yapay zeka teknolojileri kullanılarak hazırlanan "Yaşayan Anlar: 25 Yılın Retrospektifi/Living Memories: A 25-Year Retrospective" sergisi, önceki gün Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü'ndeki Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi (SGM) fuaye alanında açıldı.



Serginin açılış töreni; Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici ile Öğretim Üyeleri, mezunlar, öğrenciler ve çalışanların katılımıyla gerçekleşti. Güler Sabancı, "25. yıl kutlamalarımıza böyle anlamlı bir başlangıç yapmaktan mutluluk duyuyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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