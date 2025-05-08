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Cemiyeti bir araya getiren festival!

ÇABA Derneği’nin geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 14’üncüsünü düzenlediği ÇABA Fest, cemiyet hayatından ünlü kadınların katılımıyla gerçekleşti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025
Cemiyeti bir araya getiren festival!

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ÇABA Derneği'nin geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 14'üncüsünü düzenlediği ÇABA FEST, 6-7 Mayıs 2025 tarihlerinde İstanbul'da bir otelde, binlerce ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşti. Festivalden elde edilen tüm gelir, ÇABA Eğitim Kurumları'na aktarılarak, çocukların nitelikli eğitim imkanlarına kavuşmasına katkı sağlandı. Türkiye'nin önde gelen markalarının stantlarıyla destek verdiği organizasyon, gönüllülük ruhunu ve toplumsal dayanışmayı ön plana çıkararak sosyal sorumluluk bilincini de pekiştirdi.

BİR ADIM DAHA...
Etkinlik boyunca ziyaretçiler, iyilik için alışveriş yaptılar. ÇABA Derneği Başkanı Özlem Zehebi'nin ev sahipliğinde, dernek yönetim kurulu üyeleri ve gönüllülerinin özverili çalışmalarıyla hayata geçirilen festival, yalnızca bir etkinlik değil, aynı zamanda çocukların geleceğine yatırım yapılan güçlü bir sosyal sorumluluk platformu olarak yine öne çıktı.

Toplumsal gelişime katkı sunmayı temel misyon edinen ÇABA Derneği, 14 yıldır aralıksız sürdürdüğü ÇABA FEST ile iyiliği çoğaltmaya ve umutları yeşertmeye #Özlem'le devam ediyor. Daha aydınlık bir gelecek için, eğitimde fırsat eşitliği yolunda bir adım daha atıldı.

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