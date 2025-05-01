Tasarımcı Yasemin Öğün’ün davetine ünlü akını: Şıklık yarışı göz kamaştırdı!

İhamını ilkbaharın taze enerjisi ve yazın sıcak dokusundan alan Yasemin Öğün'ün önceki gün Nişantaşı'nda tanıttığı İlkbahar/yaz koleksiyonu, modern kadının günlük şıklığını sade ama sofistike bir çizgide buluşturdu.



Keten, pamuk ve denim gibi doğal dokularla hayat bulan tasarımlar; minimal siluetleri, zamansız renk paletleri ve enerjik detaylarıyla büyük beğeni topladı. Hem şehir yaşamına hem de tatil stiline hitap eden koleksiyon, davete katılan modaseverlerden tam not aldı.



SEÇKİN DAVETLİLER!

Modanın öncü isimlerinin bir araya geldiği bu özel gecede; Arzu Kunt, Aslı Sipahi, Begüm Ballı, Begüm Özer, Berrin Ak, Çağla Aksu, Dilek Arslan Dilber, Eftalya Taşdemir, Elif Eren, Gökçe Ateş Kantarcı, İdil Yazar, Işıl Güvensoy Barlık, Melis Murathanoğlu, Müge Tezman, Rabia Kurşun, Senem Taşkın, Sibel Karakaşlı, Şebnem Ercantürk, Tuğçe Postoğlu, Zehra Işık, Zeynep Toker ve Pelin Kaya gibi isimler de davete katıldı.

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