Meryem Uzerli’den flaş açıklama!

Bir dergiye konuşan Meryem Uzerli, beden algısı ve kendine olan bakış açısı üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uzerli, "Bedenimi hayatımın her evresinde, hangi durumda veya beden ölçüsünde olursam olayım hep sevdim ve kabul ettim" diyerek, kendisine duyduğu güveni vurguladı. Sosyal medya ve toplumsal baskılara karşı güçlü bir duruş sergileyen Uzerli, başkalarının vücut ölçüleri hakkında kendisine hissettirdiği eksiklikleri ise eleştirdi.



DİK DURUŞ!

"Beni asıl rahatsız eden şey, başkalarının bana vücudumla ilgili eksiklikler hissettirmeye çalışması oldu" diyen oyuncu, dışarıdan gelen bu tür olumsuz yorumlar karşısında kendisine olan güvenini kaybetmediğini belirtti. Son olarak Uzerli, "Kendime dair hislerimi değiştirmek yerine çevremdeki insanları değiştirmeye karar verdim" dedi.

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