Barış Manço filmi neden hayata geçirilmedi? Ekin Koç ilk kez açıkladı!

Barış Manço'nun hayatı beyazperdeye aktarılacak ve merhum sanatçıyı ise Ekin Koç canlandıracaktı. Ancak proje iptal edildi. Önceki gün Beyoğlu'nda başrolünde yer aldığı "Öldürdüğün Şeyler" filminin galasında ortaya çıkan Koç, konuyla ilgili "Hiç şaşırmadım, çok maliyetli bir projeydi. Barış Manço'nun 1960, 1970, 1980, 1990'lı yıllarını kapsayan ve mekân anlamında Belçika ve Fransa ayağının olması prodüksiyon anlamında çok zorlayıcıydı. Ben yine de kötü düşünmüyorum, rafa kalktı diye düşünüyorum" dedi.

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