Alina Boz’dan samimi itiraf: Ailem için korkuyorum

Alina Boz, önceki gün Bebek'te bir kuaförden çıkarken görüntülendi. Ayaküstü gazeteciler ile sohbet eden Boz, "Gündemimiz deprem, herkesin tedbirli olmasında fayda var. Benim ailem deprem bölgesi yakınında... Onlar için çok korkuyorum. Bizim evimiz müstakil, ucuz atlattık. Çanta yapmak lazım, anneme sürekli bu konuda baskı yapıyorum. Hepimiz, ailemiz ve büyüklerimiz için korkuyoruz" dedi. Çalışmaya devam ettiğini dile getiren Boz, "Umut Bey ile bir proje sinyali verdiniz, olacak mı?" sorusuna ise, "Belki olur, bakalım" şeklinde konuştu.

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