Selin Yağcıoğlu ile ayrılığın ardından iş insanı Allan Hakko’dan ihanet iddialarına sert tepki!

İş insanı Allan Hakko, geçtiğimiz gün Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Kısa süre önce sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile ilişkisini sonlandıran Hakko, ayrılık sonrası ilk kez ortaya çıktı.

İkilinin ayrılığı hakkında kamuoyunda "ihanet" iddiaları ve Yağcıoğlu'nun evlilik isteği nedeniyle Hakko'nun ilişkiyi bitirdiği yönünde söylentiler dolaşıyordu. Muhabirlerin "İhanet söz konusu mu?" sorusu karşısında gerginleşen Hakko, "Beni böyle sorularla konuşturamazsınız. İhanet söz konusu değil" diyerek iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Hakko, daha fazla açıklama yapmadan hızla aracına binerek mekandan ayrıldı.