Sihirli Annem 22 yıl sonra ekranlarda! Küçük kardeşler artık ebeveyn oldu

'Sihirli Annem' dizisi, 2003 yılında ekranlara merhaba diyerek, 5 yıl içinde her yaştan izleyicinin gönlünde taht kurarak hafızalarda yer edindi. 22 yıl aradan sonra sinemaya uyarlanan 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' filminde ortaya çıkan bir detay herkesi heyecanlandırdı.

Zeynep Özkaya, Gizem Güven, Buğra Özmüldür, Damla Ersubaşı ve Jennifer Boyner yeniden kamera karşısına geçecek. Dizide çocukluklarını izlediğimiz Ceren, Cem, Çilek, Toprak ve Tuğçe karakterleri bu kez kendi çocuklarına yol gösteren anne-baba rolünde olacak.