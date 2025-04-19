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Emine Erdoğan'dan Cemre Çarşısı'nda Turkuvaz Kitap'a sürpriz ziyaret!

Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Cemre Çarşısı’nı açtı. “Bu anlamlı organizasyonda yapılacak her katkı, başka bir hayatın umudu olacak” ifadesini kullandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Nisan 2025
Emine Erdoğan’dan Cemre Çarşısı’nda Turkuvaz Kitap’a sürpriz ziyaret!

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Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin (TOGEM-DER) bu yıl "Aile, İyilik ve Sürdürülebilirlik" temasıyla organize ettiği Cemre Çarşısı'nın açılışına katıldı.

Erdoğan, stant görevlileriyle sohbet ederek, geliri derneğin sosyal yardım faaliyetleri ve projelerinde kullanılacak ürünlerden alışveriş yaptı. Tüm stantları ziyaretinin ardından çarşıdaki workshop atölyelerine katılan Erdoğan, derneğin dikiş dönüşüm atölyesinde, Dice Kayek markasının kurucuları Ayşe ve Ece Ege'nin eski bir kot pantolondan tasarladığı etek ve kalan parçalardan ürettikleri çantayı inceledi.

Projeleri dolayısıyla Ege kardeşleri tebrik ederek alkışlayan Erdoğan'a, derneğin ebru atölyesi sırasında hat ve ebru sanatlarıyla yapılmış tablolar hediye edildi. Beyoğlu'nda açılan Cemre Çarşısı, 20 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

TURKUVAZ KİTAP'I ZİYARET ETTİ
Emine Erdoğan, Turkuvaz Medya standını da ziyaret etti. Erdoğan Turkuvaz Kitap'tan kitap satın alırken, "Afrika Seyahatlerim" kitabını da imzaladı.

Cemre Çarşısının açılışına katılan Emine Erdoğandan Turkuvaz Kitapa sürpriz ziyaret!Cemre Çarşısının açılışına katılan Emine Erdoğandan Turkuvaz Kitapa sürpriz ziyaret!

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