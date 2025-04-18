CI Bloom sanatseverlerle buluştu!

Türkiye'de çağdaş sanatın gelişimine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen CI Bloom, dördüncü edisyonuyla 16-20 Nisan 2025 tarihleri arasında, çağdaş sanat dünyasını Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda başladı.

VIP davetle başlayan sanat fuarında konuklar, eserleri inceleyerek eşsiz deneyim yaşadı. Davete iş ve cemiyet hayatından çok sayıda sanatsever isim katıldı.

Berrak Barut, Ralf Tezman, Yasemin Miras, Emra-İbrahim Çarmıklı, Suzan Sabancı, İpek Ayaydın, Hilal Kosif ve Etel Baler gibi çok sayıda iş dünyasının önemli isimleri sergiyi gezdi.