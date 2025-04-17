Yol yorgunu Afra’dan duygusal kucaklaşma! İlişki sorularına mesafe cevap: 35 milyonluk yatırımı duymazdan geldi

Afra Saraçoğlu, Washington ziyaretinin ardından İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Oyuncuyu havalimanında, yakın çevresine "ikinci babam" diye tanıttığı şoförü karşıladı.

Saraçoğlu, babası gibi gördüğü beyefendiye görür görmez kucaklaştı. İkilinin bu halleri duygusal anlar yaşattı. (Sosyal Medya)



Saraçoğlu, babası gibi gördüğü beyefendiye görür görmez kucaklaştı. İkilinin bu halleri duygusal anlar yaşattı. Babası Uğur Saraçoğlu'nun yanına gittiği öğrenilen genç oyuncu, muhabirlerin sorularını yanıtladı.



'İLİŞKİ KONUŞMUYORUM'

"Tatildeydim, herhangi bir sorun yoktu" diyen Saraçoğlu, uzun bir uçuş sonrası geldiğini ve oldukça yorgun olduğunu söyledi. Yüzü olduğu bir reklam kampanyasından yaklaşık 35 milyon TL aldığı ve bu parayı bir ev yatırımı için kullanacağı iddiaları hakkında konuşmayan Saraçoğlu, özel hayatıyla ilgili sorulara da mesafeliydi. Mert Ramazan Demir'le ilgili ilişki iddialarına, "Ben hiçbir zaman ilişki konuşmuyorum" diyerek net bir dille yanıt verdi.