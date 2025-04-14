Cinayete kurban giden iş insanı Üzeyir Garih’in kızı Dalia Garih’e hırsızlık şoku!

İstanbul'da akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı meydana geldi. 2001'de cinayete kurban giden iş insanı Üzeyir Garih'in kızı Dalia Garih hırsızlık şoku yaşadı.

Alarko Holding Yönetim Kurulu Danışmanı Garih, yeni evine taşındı. Kasasını açtığında 15 milyon TL değerindeki döviz birikiminin yerinde olmadığını fark etti. Hemen polise gitti. Ekipler, evin taşındığı güne ait güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Olayın ne zaman ve kim tarafından yapıldığını tespit etmek için geniş çaplı çalışma başlattı.