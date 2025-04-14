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Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir aşkı magazin dünyasına bomba gibi düşmüş ve çokça konuşulmuşlardı. Ama bu aralar iki ismi İstanbul sokaklarında bir arada göremiyoruz.

Oysa birkaç ay öncesine kadar gündemden düşmeyen, sosyal medyada fırtınalar estiren, her kareleriyle hayranlarını heyecanlandıran çift, adeta gözlerden kayboldu. Peki, ne oldu? Aşkları soluk mu aldı yoksa sadece dış dünyanın gürültüsünden kaçmayı mı tercih ettiler?