Dünyaca ünlü ressam Burhan Doğançay’ın hayatı belgesel oldu: Galata ünlüler akın etti!

Yönetmenliğini Eylem Kaftan'ın yaptığı, dünyaca ünlü ressamımız Burhan Doğançay'ın hayatını anlatan 'Fısıldayan Duvarlar' belgeseli ilk gösterimini önceki akşam Beyoğlu'nda yapılan özel gösterimle gerçekleşti. Galaya, sanat ve cemiyet hayatından birçok isim katıldı. Özel gösterim olan galaya katılanlar arasında Mehmet Günsur, İsmail-Esra Özkan, Ali Ülker ve Dursun Gündoğdu vardı.



İLK GÖSTERİM!

Belgeselde 'İlk Kez Gün Yüzüne Çıkan Fotoğraflar Fısıldayan Duvarlar', 1960'lardan 2000'lere toplumsal değişim rüzgarlarını Doğançay'ın resimleriyle ifade ederken, sanatçının 114 ülkede çektiği fotoğrafları da ilk kez bu belgeselde gün yüzüne çıkarıyor. Bugün Metropolitan Müzesi gibi dünyanın en büyük sanatsal anıtları olarak tanımlanan dünya müzelerindeki eserleriyle günümüze nasıl konuştuğunun da izini sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN