Mutluluğu bulamayanlar kervanına Hadise’de katıldı: Aşkını koluna kazıdı ama hayalleri suya düştü!

Hadise, ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı ' Esas Oğlan ' dizisinin setinde aradığı aşkı bulmuştu. Dizinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşamaya başlayan Hadise 'nin ilişkisi kısa sürdü. Yaklaşık 6 aydır birlikte olan Sönmez ile Hadise hakkında ayrılık iddiaları ortaya atıldı. İddialara göre; Şenol Sönmez'in Hadise'yi takip etmesine rağmen Hadise sevgilisini takip etmiyor.

Hadise, ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı 'Esas Oğlan' dizisinin setinde aradığı aşkı bulmuştu. (Takvim Gazetesi)



YAK BÜTÜN FOTOĞRAFLARI!

Öte yandan Şenol Sönmez takip etmeye devam etse de sosyal medyada, Esas Oğlan'ın afişi haricinde galasından ve çekim sırasında çekilen Hadise'yi içeren tüm fotoğrafları hesabından kaldırdı. Ünlü yönetmen ile yaşamış olduğu aşkı ölümsüzleştirmek için koluna Şenol Sönmez ile mesajlaşırken kullandığı emojileri dövme olarak kazıyan Hadise'nin, yakın zaman içerisinde bu dövmeleri sildireceği de gelen bilgiler arasında.



SON PİŞMANLIK NEYE YARAR

"Esas Oğlan" dizisiyle hüsran yaşayan Hadise, aşkta da istediğini bulamadı. Güzel şarkıcı, hem aşkta hem de işte kaybetti.