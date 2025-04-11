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Barış Arduç'tan "aşk" temalı pozlar: Harper’s Bazaar Arabia'nın kapağı oldu

Barış Arduç, Harper’s Bazaar Arabia’nın 200. özel sayısına kapak oldu. Çekimleri Paris’te gerçekleşen ‘Aşk’ temalı sayıda Arduç’a, Lübnanlı oyuncu Razane Jammal eşlik etti. Arduç, Türk dizilerinin başarısına vurgu yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Nisan 2025
Barış Arduç’tan aşk temalı pozlar: Harper’s Bazaar Arabia’nın kapağı oldu

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Barış Arduç, Arap dünyasının önde gelen dergilerinden Harper's Bazaar Arabia için Paris'te özel bir kapak çekimi gerçekleştirdi. "Türk dizilerinin Ortadoğu'da büyük bir hayran kitlesi var. Türk dizilerini bu kadar evrensel olarak çekici kılan nedir?" sorusuna Arduç, "Türk dizilerinin özellikle Orta Doğu'da ve dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olmasının en büyük sebeplerinden biri, köklü bir sinema ve televizyon geleneğimizin olması... Kısa sürede yüksek hacimli işler üretebilmemiz. Ancak bu hızın getirdiği en büyük risk, kaliteyi koruyabilmek. İşte tam da bu noktada, sektördeki tutku, heves ve çalışkanlık devreye giriyor. Türk dizilerini evrensel anlamda bu kadar çekici kılan şey de tutkuyla üretilen, samimi ve özenle hazırlanmış hikâyeler sunmamız'' diyerek cevap verdi.

Barış Arduç, Arap dünyasının önde gelen dergilerinden Harper's Bazaar Arabia için Paris'te özel bir kapak çekimi gerçekleştirdi.Barış Arduç, Arap dünyasının önde gelen dergilerinden Harper's Bazaar Arabia için Paris'te özel bir kapak çekimi gerçekleştirdi.

AŞKTA UKALALIK OLMAZ!
"Aşk senin için ne ifade ediyor?" sorusuna ise yakışıklı oyuncu, "Aşk benim için tek bir tanıma sığdırılamayacak kadar geniş ve derin bir kavram. Şairane bir yanıt vermek istemem çünkü aşk, üzerinde ukalalık yapılacak bir konu değil. Bence aşk, tutkularımızı, sevgimizi, hayranlığımızı ve bağlılığımızı kapsayan güçlü bir duygu... Saygıyla, sevgiyle, hayranlıkla ve büyük bir özveriyle inandığımız her şeye aşk diyebiliriz" dedi.

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