Melisa’nın kalbine girmek zor! Ekranlardaki başarısını özel hayatına yansıtamıyor: Sönmez de başaramadı

Melisa Döngel, geçtiğimiz gün Etiler'deydi. Bayram tatilini ailesiyle birlikte İstanbul'da geçirdiğini belirten Döngel, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemde olmasına dair samimi açıklamalarda bulundu. Özel hayatının magazin gündeminde sıkça yer alması hakkında konuşan Döngel, "Sonuçta insanız, ilişki yaşıyoruz. Bir şeye başlayıp bitiriyoruz. Onun dışında bu durum işimizin de bir parçası... Özel hayatımızın gündeme gelmesi beni rahatsız etmiyor" dedi.

Döngel, ʺSonuçta insanız, ilişki yaşıyoruz. Bir şeye başlayıp bitiriyoruz. Onun dışında bu durum işimizin de bir parçası. (Takvim.com.tr)



NET CEVAPLAR

"Son ilişkilerinizi başarısızlık olarak görüyor musunuz?" sorusuna ise net bir yanıt veren Döngel, "İnsanlar bir şeyleri yaşar ve bitirir. Bunun başarıyla bir alakası yok. Bu bir duygu aktarımıdır" ifadelerini kullandı. Son dönemde adı cemiyet dünyasından Öncü Sönmez ile aşk dedikodularına karışan güzel oyuncu, "İlişki neden bu kadar kısa sürdü?" sorusuna, "Bir ilişkimiz olmadı aslında bizim" diyerek söylentilere son noktayı koydu.