Ünlü oyuncu Scarlett Johansson’a bomba tehditi!

Ünlü oyuncu Scarlett Johansson'un takıntılı bir hayranı, aktrisin kocası Colin Jost'un sunuculuğunu üstlendiği, CNN'de yayınlanan "Saturday Night Live" programının stüdyosunu bombalamakla tehdit ettiği için tutuklandı.

Vücudunda "Scarlett" yazan bir kalp dövmesi de olan 48 yaşındaki Michael Joseph Branham, Manhattan'da gözaltına alındı. Savcılık kayıtlarına göre Branham, bir üniversitenin mesajlaşma servisine, "Benden bir daha haber aldığınızda, 'Saturday Night Live' izleyicisinin arasında bomba patlatmış olacağım" yazdı.