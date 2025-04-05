Melisa Döngel’in estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi: Bu nasıl değişim?

Yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Melisa Döngel, şimdi de estetiksiz haliyle gündeme geldi. Daha önce katıldığı bir programda samimi itiraflarda bulunan Döngel, estetiklerini sıralayarak, "Ben benlikten çıkmışım aslında..." itirafında bulunmuştu.



24 yaşındaki oyuncu; iki yıl içinde çenesine, yanağına ve dudağına dolgu yaptırdı. (Takvim Gazetesi)



Ünlü isim daha sonra, "Çene dolgum, biraz yanak dolgum var, biraz dudak, biraz da botoks..." ifadelerini kullanmıştı. Döngel'in estetiksiz halini görenler çok şaşırdı. Ünlü isme sosyal medyada, "Başkası olmuş", "Bu nasıl değişim", "Sanki bambaşka biri" gibi yorumlar yapıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN