Melisa Döngel’in estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi: Bu nasıl değişim?

Yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Melisa Döngel, şimdi de estetiksiz haliyle gündeme geldi. Daha önce katıldığı bir programda samimi itiraflarda bulunan Döngel, estetiklerini sıralayarak, "Ben benlikten çıkmışım aslında..." itirafında bulunmuştu.
Ünlü isim daha sonra, "Çene dolgum, biraz yanak dolgum var, biraz dudak, biraz da botoks..." ifadelerini kullanmıştı. Döngel'in estetiksiz halini görenler çok şaşırdı. Ünlü isme sosyal medyada, "Başkası olmuş", "Bu nasıl değişim", "Sanki bambaşka biri" gibi yorumlar yapıldı.