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Bebeklerini kucaklarına yeni alan Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz bir hayli yorgun: Taze baba Kaan’dan ilk açıklama

Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz çifti hastane çıkışı görüntülendi. İlk kez baba olan Yıldırım, “Karışım gibi. Bebeğimize bakınca ben Pınar’ı, o da beni görüyor” dedi.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Nisan 2025
Bebeklerini kucaklarına yeni alan Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz bir hayli yorgun: Taze baba Kaan’dan ilk açıklama

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Geçtiğimiz yıl bebek bekledikleri dönemde Roma'da yıldırım nikahıyla dünyaevine giren ekranların iki ünlü ismi Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, bebekleri Fikret Hakan'a geçtiğimiz günlerde kavuşmuşlardı. Önceki gün hastane çıkışı görüntülenen çiftten taze baba Kaan Yıldırım, dünyaya gelen oğlu ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Bir hayli heyecanlı olan Yakışıklı oyuncu, "Fikret Hakan dünyaya geldi. Çok mutluyuz, keyifliyiz, heyecanlıyız. Şimdi biliyorsunuz ki ilk süreçler biraz yorucu oluyor. Anne için özellikle... Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve yapmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Oğlunuzu ilk kucağınıza aldığınızda ne hissettiniz?" sorusuna Kaan Yıldırım, "Bunlar biraz özel ve duygusal şeyler. İnsanın başına gelmeden anlamıyormuş aslında... Anne-babalar anlar. Allah isteyen herkese nasip etsin" dedi.

Yıldırım, bebeğin kime benzediği sorularına ise şu yanıtı verdi: "Biliyorsunuz bebekler çok değişiyor. Karışım gibi... Ben Pınar'ı görüyorum, o da beni görüyor. O zamanla belli olacak."

Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz hastane çıkışı görüntülendi! Taze baba Kaan’dan ilk açıklamaKaan Yıldırım ve Pınar Deniz hastane çıkışı görüntülendi! Taze baba Kaan’dan ilk açıklama
Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz hastane çıkışı görüntülendi! Taze baba Kaan'dan ilk açıklama
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