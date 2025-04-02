Bir Gece Masalının Canfeza’sı güzelliğiyle Balkanlar’ı fethetti!

Şimdilerde atv'de yayınlanan "Bir Gece Masalı"nda Canfeza karakterini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına yenisini ekledi. Bayramı Balkanlar'da geçiren genç oyuncu, burada verdiği iddialı pozları Instagram'da yayınladı.



Güzelliğiyle sosyal medyaya damga vuran Coşkun'a takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Balkanlar güzel görsün" derken bir başkası "Çok güzelsin" yorumunda bulundu.



İlk yorumu ise "Bir Gece Masalı" dizisinde Süreyya karakteriyle Su Burcu Yazgı Coşkun'un kayınvalidesini canlandıran Özlem Türkad yaptı. Türkad, kalp emojisi ile yaptığı yorumlar Su Burcu Yazgı Coşkun'un fotoğraflarını beğendiğini dile getirdi. Coşkun'un Instagram'da 6.3 milyon takipçisi bulunuyor.

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