Bilgiç’in kafası bir hayli karışık: Evliliğe tövbeli mi?

Son günlerde Faruk Sabancı ile evleneceği konuşulan Esra Bilgiç'in yakın çevresine bir daha nikâh masasına oturmak istemediğini söylediği iddia edildi. Bilgiç'in, "Faruk'la şahane bir ilişkimiz var. Birbirimizi çok seviyoruz. Beni çok iyi anlıyor. İlişki olarak hayatımın en güzel günlerini geçiriyorum. Zaten Faruk da şu an evliliğe çok sıcak değil. Ben bu süreçte tamamen işime odaklıyım" dediği öne sürüldü.



Esra Bilgiç 2017 yılında Gökhan Töre ile evlenmişti. İkili şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmıştı. Faruk Sabancı, daha önce hiç evlenmedi.

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