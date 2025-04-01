Yıldız isimlerin bayram sahneleri doldu taştı: Müzikseverler eğlenceye doyamadı!

Merve Özbey, bayramın birinci gününde İstanbul'da sahne aldı. Tolga Çam imzalı siyah sahne kıyafetiyle çok şık görünen Özbey'e misafirleri gece boyunca şarkılarında eşlik etti. Sahneden sevenlerinin bayramını kutlayan Özbey, herkese sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram diledi.
Ünlü isimler bayramda Kıbrıs'ta sahne aldı. (Takvim Gazetesi)
"ABLA DEMİYORUZ"
Pop müziğinin kraliçesi Hande Yener, Ramazan Bayramı'nın birinci günü Acapulco Resort Hotel'de sahne aldı. Renkli sahne kıyafeti, yüksek topuk ayakkabılarıyla seyircinin karşısına çıkan Yener, kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir bayram yaşattı. Seyircinin arasına girerek şarkılarını seslendiren Yener, bol bol fotoğraf çektirdi. Yener, kendisine "Abla" diye seslenen bir hayranına takılmadan edemedi. Erkek hayranına dönerek "Abla demek yasak. Abla kelimesini kullanmıyoruz" diyen sanatçı hem şaşırttı hem de güldürdü.
Ünlü isimler bayramda Kıbrıs'ta sahne aldı. (Takvim Gazetesi)
Melek Mosso, bayramın ilk günü Kıbrıs'ta sahnedeydi. Konser boyunca hit parçalarını söyleyen başarılı sanatçı, izleyicilerden büyük alkış aldı. Şıklığı ve güçlü sesiyle geceye damga vuran Mosso, sahnede duygusal anlar da yaşattı. Konserin sonunda sanatçı, hayranlarına teşekkür ederek sahneden ayrıldı.