Yıldız isimlerin bayram sahneleri doldu taştı: Müzikseverler eğlenceye doyamadı!

Ünlü isimler bayramda Kıbrıs'ta sahne aldı. (Takvim Gazetesi)



HAYRAN BIRAKTI

Aleyna Tilki de Kıbrıs'ta hayranlarıyla buluştu. Tarzıyla dikkat çeken şarkıcı, bayram coşkusunu hayranlarıyla birlikte yaşadı. Sahnede kendisini dinlemeye gelen hayranlarının bayramını kutlayan şarkıcı, dansları ve performansıyla kendisine hayran bıraktı.

Ünlü isimler bayramda Kıbrıs'ta sahne aldı. (Takvim Gazetesi)



ESKİ BAYRAMLARI ÖZLÜYORUM

Derya Uluğ, her bayram olduğu gibi bu bayramda Kıbrıs'ta sahne aldı. "Bayram heyecanı var mı?" sorusuna Uluğ, "Bizimkiler İzmir'de yaşıyor. Bu sabah yine gevrek ve boyozla bayram kahvaltısı yapmışlar ama bayramlar artık bizim için iş günleri olduğu için çok fırsat bulamıyoruz. Çocukluğumdaki, başucumuzda yeni ayakkabı ve giysilerimizle uyuduğumuz bayram günlerini özlüyorum" diye yanıt verdi.

Ünlü isimler bayramda Kıbrıs'ta sahne aldı. (Takvim Gazetesi)



ÇOCUKLUĞUNA GİTTİ

Güzel popçu Hadise, bayramın ilk günü Kıbrıs Concorde Luxury Resort'ta sahne aldı. 'Hayat Oyunu' şarkısı ile konserine başlayan Hadise, Züleyha Kuru'nun diktiği mini elbisesi ile her zamanki gibi göz kamaştırdı. Seyircilere seslenen Hadise, "Mutlu bayramlar. Bayram deyince aklıma her zaman çocukluğum gelirdi. Yeni kıyafetler alınırdı, yeni ayakkabılar alındı. Bayram demek çocuk demek. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlar için büyük bir alkış istiyorum. Bayramlarda sahnede olduğum için ailem sizlersiniz. İyi eğlenceler" dedi.

Ünlü isimler bayramda Kıbrıs'ta sahne aldı. (Takvim Gazetesi)



DRAMA QUEEN

Sibel Can, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Kıbrıs'ta unutulmayacak bir gece yaşattı. Şıklığı ve zarafetiyle göz kamaştıran sanatçı, Amor Gariboviç imzalı özel tasarım elbisesiyle sahnede adeta göz doldurdu. "Drama" albümünden parçaları seslendiren Sibel Can, dinleyicilerinden büyük alkış aldı. Yeni şarkıların da salonu dolduran konuklarla birlikte hep bir ağızdan söylenmesi, sanatçıyı oldukça duygulandırdı.