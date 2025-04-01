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Yıldız isimlerin bayram sahneleri doldu taştı: Müzikseverler eğlenceye doyamadı!

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da ünlü isimler sahnedeydi. Kıbrıs ve Türkiye’nin dört bir yanında şarkılarını seslendiren sanat camiasının yıldız isimleri, sahneleri adeta doldu taşırdı. Doyasıya eğlencenin yaşandığı Ramazan Bayramı konserleri, görsel şölenlere de sahne oldu.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Nisan 2025
Yıldız isimlerin bayram sahneleri doldu taştı: Müzikseverler eğlenceye doyamadı!

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Merve Özbey, bayramın birinci gününde İstanbul'da sahne aldı. Tolga Çam imzalı siyah sahne kıyafetiyle çok şık görünen Özbey'e misafirleri gece boyunca şarkılarında eşlik etti. Sahneden sevenlerinin bayramını kutlayan Özbey, herkese sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram diledi.

Ünlü isimler bayramda Kıbrıs'ta sahne aldı. (Takvim Gazetesi)Ünlü isimler bayramda Kıbrıs'ta sahne aldı. (Takvim Gazetesi)

"ABLA DEMİYORUZ"
Pop müziğinin kraliçesi Hande Yener, Ramazan Bayramı'nın birinci günü Acapulco Resort Hotel'de sahne aldı. Renkli sahne kıyafeti, yüksek topuk ayakkabılarıyla seyircinin karşısına çıkan Yener, kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir bayram yaşattı. Seyircinin arasına girerek şarkılarını seslendiren Yener, bol bol fotoğraf çektirdi. Yener, kendisine "Abla" diye seslenen bir hayranına takılmadan edemedi. Erkek hayranına dönerek "Abla demek yasak. Abla kelimesini kullanmıyoruz" diyen sanatçı hem şaşırttı hem de güldürdü.

Ünlü isimler bayramda Kıbrıs'ta sahne aldı. (Takvim Gazetesi)Ünlü isimler bayramda Kıbrıs'ta sahne aldı. (Takvim Gazetesi)

Melek Mosso, bayramın ilk günü Kıbrıs'ta sahnedeydi. Konser boyunca hit parçalarını söyleyen başarılı sanatçı, izleyicilerden büyük alkış aldı. Şıklığı ve güçlü sesiyle geceye damga vuran Mosso, sahnede duygusal anlar da yaşattı. Konserin sonunda sanatçı, hayranlarına teşekkür ederek sahneden ayrıldı.

Ünlü isimler bayramda Kıbrıs'ta sahne aldı. (Takvim Gazetesi)Ünlü isimler bayramda Kıbrıs'ta sahne aldı. (Takvim Gazetesi)

HAYRAN BIRAKTI
Aleyna Tilki de Kıbrıs'ta hayranlarıyla buluştu. Tarzıyla dikkat çeken şarkıcı, bayram coşkusunu hayranlarıyla birlikte yaşadı. Sahnede kendisini dinlemeye gelen hayranlarının bayramını kutlayan şarkıcı, dansları ve performansıyla kendisine hayran bıraktı.

Ünlü isimler bayramda Kıbrıs'ta sahne aldı. (Takvim Gazetesi)Ünlü isimler bayramda Kıbrıs'ta sahne aldı. (Takvim Gazetesi)

ESKİ BAYRAMLARI ÖZLÜYORUM
Derya Uluğ, her bayram olduğu gibi bu bayramda Kıbrıs'ta sahne aldı. "Bayram heyecanı var mı?" sorusuna Uluğ, "Bizimkiler İzmir'de yaşıyor. Bu sabah yine gevrek ve boyozla bayram kahvaltısı yapmışlar ama bayramlar artık bizim için iş günleri olduğu için çok fırsat bulamıyoruz. Çocukluğumdaki, başucumuzda yeni ayakkabı ve giysilerimizle uyuduğumuz bayram günlerini özlüyorum" diye yanıt verdi.

Ünlü isimler bayramda Kıbrıs'ta sahne aldı. (Takvim Gazetesi)Ünlü isimler bayramda Kıbrıs'ta sahne aldı. (Takvim Gazetesi)

ÇOCUKLUĞUNA GİTTİ
Güzel popçu Hadise, bayramın ilk günü Kıbrıs Concorde Luxury Resort'ta sahne aldı. 'Hayat Oyunu' şarkısı ile konserine başlayan Hadise, Züleyha Kuru'nun diktiği mini elbisesi ile her zamanki gibi göz kamaştırdı. Seyircilere seslenen Hadise, "Mutlu bayramlar. Bayram deyince aklıma her zaman çocukluğum gelirdi. Yeni kıyafetler alınırdı, yeni ayakkabılar alındı. Bayram demek çocuk demek. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlar için büyük bir alkış istiyorum. Bayramlarda sahnede olduğum için ailem sizlersiniz. İyi eğlenceler" dedi.

Ünlü isimler bayramda Kıbrıs'ta sahne aldı. (Takvim Gazetesi)Ünlü isimler bayramda Kıbrıs'ta sahne aldı. (Takvim Gazetesi)

DRAMA QUEEN
Sibel Can, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Kıbrıs'ta unutulmayacak bir gece yaşattı. Şıklığı ve zarafetiyle göz kamaştıran sanatçı, Amor Gariboviç imzalı özel tasarım elbisesiyle sahnede adeta göz doldurdu. "Drama" albümünden parçaları seslendiren Sibel Can, dinleyicilerinden büyük alkış aldı. Yeni şarkıların da salonu dolduran konuklarla birlikte hep bir ağızdan söylenmesi, sanatçıyı oldukça duygulandırdı.

Ünlü isimler bayramda Kıbrıs'ta sahne aldı. (Takvim Gazetesi)Ünlü isimler bayramda Kıbrıs'ta sahne aldı. (Takvim Gazetesi)

'TEKNEDE YAŞIYORUM
Koray Avcı, Ramazan Bayramı'nın birinci günü Kıbrıs'ta sahnede olan ünlüler arasındaydı.

Ünlü isimler bayramda Kıbrıs'ta sahne aldı. (Takvim Gazetesi)Ünlü isimler bayramda Kıbrıs'ta sahne aldı. (Takvim Gazetesi)

Kendisinden bahseden Avcı, "Ata da biniyorum tekneye de gidiyorum. Genelde şehirdeyim. Fethiye'de sokak gösterisi yaptım. 5 bin kişi geldi. Sokak gösterisinden sonra pazara gittim. Tezgaha çıktım, bütün domatesleri sattım. Teknede yaşıyorum ama temizlik de yapıyorum" diye konuştu.

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