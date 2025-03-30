Miss Turkey 2024 ikincisi Cemre Üker, Miss Supranational’a katılamayacak!

Miss Turkey 2024 yarışmasında ikinciliği elde eden Cemre Üker, ülkemizi Miss Supranational'da temsil edecekti. Ancak Üker, Haziran ayında yarışmaya katılamayacağını bildirerek, "Önümüzdeki günlerde Fransa'ya giriş yapacağım ve pasaport işlemlerim başlayacak. Bununla birlikte, 20 Mayıs ve 11 Haziran tarihleri arasında vatandaşlık bürosuyla oldukça önemli duruşmalarım olacak" diye konuştu.

TACI ALINDI!

Miss Turkey'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Cemre Üker, ülkesini temsil edeceği yarışmaya kısa bir süre kalmışken, katılmayacağını bildirmiştir. Bu durumda, tüm hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla ünvanı geri alınmıştır. Ülkemizi, Miss Supranational yarışmasında Cemre Üker ardından Miss Turkey 2024'te üçüncü olan Candan Şeviktürk temsil edecektir.