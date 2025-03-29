Sosyetik güzel Togg aldı yolların tozunu attı: Öve öve bitiremedi!

Türkiye'nin milli gururu TOGG gaza bastı. Dünya genelinde hem otomobil sektöründe hem de otomobil kullanıcılarından övgüler aldı. Sosyetik güzel Ceylan Çapa tercihi TOGG'dan yana kullandı.
Türkiye'nin milli gururu TOGG gaza bastı. Dünya genelinde hem otomobil sektöründe hem de otomobil kullanıcılarından övgüler aldı. Sosyetik güzel Ceylan Çapa tercihi TOGG'dan yana kullandı.
Çapa, yeni aracıyla tatile çıktı. Doğuştan sürdürülebilir ve yüzde yüz elektrikli Togg T10X aracıyla yolların tozunu attı. Aracına övgüler yağdırdı: Uzun yollar, keskin virajlar, sonsuz manzaraları severim. Direksiyonun hafifliğini, sonuçlarını hissetmeyi… Doğanın içinde sessiz ve güçlü bir yolculuk. Yanımda beni yormayan, ritmime ayak uyduran biri varken daha da güzel…
Bu arada Çapa, akıllı teknolojileriyle Togg'un daha konforlu ve keyifli hale geldiğini belirtti. "Kişisel çözülebilen panel sayesinde tüm dönüşlerini kolayca planlarken, çevre dostu sürüş deneyimiyle yolların tadını çıkarıyorum" dedi.