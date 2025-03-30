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Can Yaman'dan 1 milyon dolarlık anlaşma! Peynir markasının reklam yüzü oldu | Ürünler satış rekoru kırdı

Ünlü oyuncu Can Yaman, Mısır’da bir peynir markasının reklam yüzü oldu. Yakışıklı oyuncu, bu anlaşma gereği 1 milyon doları da cebine koydu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Mart 2025
Can Yaman’dan 1 milyon dolarlık anlaşma! Peynir markasının reklam yüzü oldu | Ürünler satış rekoru kırdı

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Bir dönemler Türkiye'nin popüler isimlerinden biri olan oyuncu Can Yaman, uzun zamandır hayatına yurt dışında devam ediyor. Yaşamı gibi kariyerini de İtalya'da sürdüren Can Yaman, son olarak Mısır'da bir peynir markasının reklam yüzü oldu.

Can Yaman (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Can Yaman (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Reklam filmlerindeki yaşananlar, sosyal medyada viral oldu. Oyuncunun oynadığı peynir reklamı sonrası markanın ürünlerinin satış rekorları kırdığı öne sürüldü.

Can Yaman (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Can Yaman (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

PARAYA PARA DEMİYOR!
Can Yaman'ın bu reklam anlaşmasından yaklaşık 1 milyon dolar aldığı iddia edildi. Yaman, firmayla yaptığı sözleşme gereği birkaç reklam filmi daha çekecek.

Öte yandan Yaman, geçtiğimiz sene 11 milyon takipçisi olan Instagram hesabını kapatmıştı. Daha sonra sıfırdan hesap açan Yaman'ın kullanıcı profili, kısa süre içerisinde 200 binin üzerinde takipçiye ulaşmıştı.

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