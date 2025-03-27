Atv’nin sevilen dizisi Başka Bir Günün yeni bölümünde Deniz kaybolur: Serdar ve Nehir kızlarını bulup onu kurtarmayı başarabilecek midir?

"Başka Bir Gün"ün yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Nehir'in, Serdar'ı Suzan ile birlikte otel odasında görmesi Serdar'a yeniden güvenebilme ihtimalini sorgulamasına neden olur. Serdar bu görüşmenin, Suzan'a olan borcuyla ilgili olduğunu söyler. Fakat Nehir'in içindeki kuşkular silinmez.



Bu sırada Deniz'in kayıp olduğunu öğrenirler. Serdar ve Nehir; Zülfüler ve Yaman'dan şüphelense de Yaman, Deniz'in kaybolduğu saatte anneannesinin yanında olduğunu ispatlıyordur. Serdar ve Nehir kızlarını bulmak için uğraşırlarken ikisi de kendi bildikleri yoldan ilerler. İkisinin izlediği bu yollar başka sorunlara yol açacak olsa da Serdar ve Nehir kızlarını bulup onu kurtarmayı başarabilecek midir?

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