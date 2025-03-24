Her şey çocukları için! Hayaller Gerçek Olsun Derneği’nden anlamlı iftar

Hayaller Gerçek Olsun Derneği, Hatay'da depremzedelere yardım etmek ve çevreye duyarlı bir gelecek inşa etmek amacıyla yürüttüğü çalışmalarla dikkat çekiyor. Dernek, Hatay'daki eğitim tesislerinin yeniden inşa edilmesine katkı sağlamak için başlattığı bağış kampanyasına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda, dernek üyeleri ve gönüllüleri tarafından Hatay'da bir ekolojik okul yapımına destek amacıyla düzenlenen iftar yemeği etkinliği büyük ilgi gördü.

İftar yemeğine katılım gösterenler, ücretli olarak düzenlenen etkinlikte topladıkları bağışlarla okulun yapımına katkı sağladılar. Toplanan tüm gelir, Hatay'daki ekolojik okulun yapımına yönlendirilecek.