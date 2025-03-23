Cenazesinde gözyaşları sel oldu! Osman Sınav son yolculuğuna uğurlandı

"Kurtlar Vadisi", "Ekmek Teknesi" ve "Deli Yürek" gibi birçok unutulmaz dizilere imza atan yapımcı, yönetmen ve senarist Osman Sınav (69), son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir kanserle mücadele eden yönetmen için Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlendi.

Anmaya; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Selçuk Yöntem, Kenan İmirzalıoğlu, İbrahim Çelikkol, İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe, Ahmet Yenilmez ve Furkan Palalı gibi çok sayıda isim katıldı.



Osman Sınav'ın çocukları Yusuf Ömer, Mehmet Kenan, Ayşegül Sınav ve eski eşi Tangül Sınav, taziyeleri kabul etti.



Kenan İmirzalıoğlu, "Osman Abi uzun süredir bu hastalıkla uğraşıyordu. Bizim için zor sınav olmasın diye hepimizi hazırlamaya çalıştı. Acı haberi alınca sarsıldık. Türkiye için çok değerli insandı" dedi