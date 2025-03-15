Babalık davasını görmezden gelen Hacı Sabancı Umre’ye gitti!

Fatma Demir adlı kadın, İş insanı Hacı Sabancı'dan Uzay adında bir oğlu olduğunu açıkladı. Babalık davası açtı. DNA testi sonrasında Uzay'ın yüzde 99.9 Sabancı'nın oğlu olduğu kanıtlandı. Nazlı Sabancı ile evli olan ve bir kızı bulunan Hacı Sabancı ise "İlgilenmiyorum" deyip oğluna kapıyı kapattı.



Sabancı, bu olayların ardından rotasını Suudi Arabistan'a çevirdi. Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, Umre'ye gitmek için Suudi Arabistan'ın Medine şehrinden Mekke'ye giden hızlı trende olduğu görüldü. Sabancı, çölde ilerlerken çektiği fotoğrafları ve gördüğü develeri takipçileriyle paylaştı.

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