Esra Ronabar’dan 8 Mart’ta Dünya Kadınlar Günü’nde anlamlı buluşma!

atv'nin sevilen dizisi "Kardelenler"in yıldız oyuncusu Barış Falay'la mutlu bir evliliği olan Esra Ronabar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ni ziyaret eden Ronabar, sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Hastanenin kadın yöneticileri ve çalışanlarıyla bir araya gelen Ronabar, doktorlara ve hasta kadınlara çiçek vererek gönülleri fethetti.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Genel Müdürü Serap Kilerci Ulusal da "Bizim yöneticilerimizin büyük çoğunluğu kadınlardan oluşuyor. Umarım kadınlarının her gününün kıymetli geçmesi gerektiğine inanan bilinçli bir toplumda Kadınlar Günü kutlarız" dedi.