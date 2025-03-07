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Burcu Özberk'ten dikkat çeken Türkay Şoray açıklaması: "Hayatını oynamak isterim"

Türkan Şoray’ın ikonik makyaj stili, “Türk lokumu makyajı” adı altında sosyal medyada viral olmuştu. Burcu Özberk, “Denemedim ama benzerini yapmışımdır” dedi ve ekledi: Türkay Şoray’ın hayatını oynamak isterim.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Mart 2025
Burcu Özberk’ten dikkat çeken Türkay Şoray açıklaması: Hayatını oynamak isterim

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Burcu Özberk, önceki gün Levent'te bir etkinliğe katıldı. Özberk, geçen günlerde görkemli törenle sahiplerini bulan 97. Oscar Ödül Töreni'ni şaşkınlıkla izlediğini söyledi.

Burcu Özberk. (Instagram)Burcu Özberk. (Instagram)



"Anora" filminin, "En iyi film" dahil pek çok dalda ödül kazandığı gece hakkında konuşan Özberk, "Eski Oscar alan filmlere baktığımız zaman çok şaşırdım. Filmi de izledim baya bir şaşkınlık yaşadım" ifadelerini kullandı.

Burcu Özberk. (Instagram)Burcu Özberk. (Instagram)

Oyuncu, Türkan Şoray'ın klasik makyajının "Türk lokumu makyajı" adıyla sosyal medyada akım haline gelmesine, "Türkan Şoray makyajı denemedim ama Türk olduğum için ona benzer makyajlar yapmışımdır. Bizden olan bir şeyin bu kadar popüler olması, herkesin Türk motiflerini tekrar görüyor olması beni gururlandırıyor" diye cevap verdi.

Burcu Özberk. (Instagram)Burcu Özberk. (Instagram)

Ayrıca Özberk, Şoray'ın hayatının anlatılacağı filmde teklif gelmesi halinde rol alabileceğini ve kendisine de bu rolün çok yakışacağını sözlerine ekledi.

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