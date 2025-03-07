Burcu Özberk'ten dikkat çeken Türkay Şoray açıklaması: "Hayatını oynamak isterim"

" Anora " filminin, "En iyi film" dahil pek çok dalda ödül kazandığı gece hakkında konuşan Özberk, "Eski Oscar alan filmlere baktığımız zaman çok şaşırdım. Filmi de izledim baya bir şaşkınlık yaşadım" ifadelerini kullandı.

Burcu Özberk. (Instagram)



Oyuncu, Türkan Şoray'ın klasik makyajının "Türk lokumu makyajı" adıyla sosyal medyada akım haline gelmesine, "Türkan Şoray makyajı denemedim ama Türk olduğum için ona benzer makyajlar yapmışımdır. Bizden olan bir şeyin bu kadar popüler olması, herkesin Türk motiflerini tekrar görüyor olması beni gururlandırıyor" diye cevap verdi.