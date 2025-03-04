Niran Ünsal uzun aranın ardından yeniden müziğe döndü!

Türk pop müziğinin güçlü kadın yorumcu ve şarkı yazarlarından Niran Ünsal, uzun aranın ardından müzikseverlerle buluştu. "Görgü Tanığı" şarkısını müzik piyasasına sundu. Şarkının sözleri ve düzenlemesi müziğin dahi çocuğu usta müzisyen Genco Arı'ya, bestesi Niran Ünsal'a ait.



Duygusal bir pop balad niteliğindeki "Görgü Tanığı", etkileyici melodisi ve Genco Arı'nın yazdığı derin sözleriyle sanatçının müzikal yolculuğunda özel bir sayfa açıyor. Analog ve dijital teknolojinin bir arada kullanıldığı bu süreçte, şarkıyı en iyi yansıtacak ses düzeni yakalandı.

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