Özge Özpirinçci ve eşi Burak Yamantürk’ten kahkahalı cevap!

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, eşi Burak Yamantürk ve kızları Mercan ile birlikte geçtiğimiz akşam Sarıyer'de bulunan "Bizim Kanatçı" adlı mekânda akşam yemeği yedi. Mekân çıkışında basın mensuplarının objektiflerine takılan mutlu aile, gazetecilere poz vermeyi ihmal etmedi.



Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Özpirinçci, "Mercan'a kardeş düşünüyor musunuz?" sorusuna ise çift kahkaha atarak, "Hayır, şu an böyle bir düşüncemiz yok. Çok teşekkür ediyoruz" yanıtını verdi. Keyifli geçen akşam yemeğinin ardından Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, kızlarıyla birlikte evlerinin yolunu tuttu.

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