Evlilikteki kriz aşıldı: Bensu Soral ile eşi Hakan Baş aşk tazeledi!

Geçtiğimiz yıllarda evliliklerinde yaşadıkları krizle magazin gündeminden düşmeyen güzel oyuncu Bensu Soral ile iş insanı eşi Hakan Baş, baş başa tatile çıktı. Adeta aşk tazeledi.



Tatil için Erciyes'i tercih eden ünlü çiftin mutlu anları objektiflere yansıdı. Zorlu sürecin ardından aralarındaki buzları eriten Bensu Soral-Hakan Baş çifti, evliliklerini kurtarmak için terapi bile almıştı. Soral, eşiyle fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, ilişkilerine yeniden şans verdiklerini duyurmuştu.

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