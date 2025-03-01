Hepsi Grubu’nun eski solisti Gülçin’den yıllar sonra çarpıcı açıklama!

"Grup Hepsi", 2004 yılında hayatımıza hızlı bir giriş yapmıştı. Üstelik, sadece müzikleriyle değil, "Hepsi 1" dizisiyle de hayranlarıyla bağ kurmuşlardı. Ancak 2009 yılına gelindiğinde Gülçin Ergül'ün gruptan ayrılmasıyla "Hepsi" için dağılma süreci başlamıştı.



Grup, Gülçin olmadan bir süre daha devam etmişti ancak eski enerjisini yakalayamamıştı. O günden sonra ise Hepsi'nin dağılma sebebiyle ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz gün Ergül, bir programa katılarak Hepsi Grubu'ndan ayrılırken ve sonrasında yaşadığı süreci gözyaşları içinde anlattı.



BARIŞMAYA ÇALIŞTIK

Ergül yıllardır yanlış anlaşıldığını ve aslında olayların tamamen farklı bir şekilde geliştiğini söyledi. Ergül, "O dönem neden açıklama yapmadım? Çünkü dava süreci vardı. Ve en önemlisi, arkadaşlarım hakkında asla olumsuz konuşmak istemedim. Ama hakkımda çok kötü söylemler oldu. İnsanların bana duyduğu öfke peşimi bırakmadı. Beni yanlış yargıladılar ve yanlış tanıdılar. Hep günah keçisi ben oldum" dedi.



Ancak en dikkat çeken açıklamalarından biri, Hepsi grubunun 2014'te tekrar bir araya gelmeye çalıştığını ancak aralarındaki problemler nedeniyle başarısız olduklarını söylemesi oldu.



LİNÇLE UYANDIM!

Sosyal medyada Gülçin Ergül'e destek mesajları yağarken, Cemre Kemer ise linç dolu mesajlara maruz kaldığını söyledi. Kemer, "Yine bir sabah kalkıyorum ve DM kutum linç mesajlarıyla dolu. Ön yargılı, bilip bilmeden, konuşmadığım ama konuşsam da böyle haber gireceğiz tarzı mesajlarla dolu. Yıllardır bu sarmal hiç bitmiyor" dedi.

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