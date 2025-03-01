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Gökçe Bahadır'dan evlilik hayatı hakkında samimi açıklama!

Marka yüzü olduğu lansmanda boy gösteren Gökçe Bahadır, "Sizce evlilik aşkı öldürüyor mu? sorusuna "Ben öyle olduğunu düşünmüyorum" şeklinde yanıt verdi.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Mart 2025
Gökçe Bahadır’dan evlilik hayatı hakkında samimi açıklama!

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Gökçe Bahadır, marka yüzü olduğu bir markanın lansmanına katıldı. 2022 yılında Emir Ersoy ile dünyaevine giren ve yaklaşık 3 yıldır mutlu bir beraberlik sürdüren Bahadır geçtiğimiz günlerde evliliklerinin yıldönümünü romantik bir paylaşımla kutlamıştı.

Gazetecilerin konuyla ilgili sorularına güzel oyuncu "Çok güzel geçen bir 3 yıl oldu. Her şey harika gidiyor, çok şükür diyelim" diye cevap verdi.

İLİŞKİ YORUMU
Gazetecilerin "Sizce evlilik aşkı öldürüyor mu?" sorusuna ise Bahadır, "Ben öyle olduğunu düşünmüyorum, çoğu kişinin dile getirdiği bir durum ama kişisine ve ilişkisine göre değişir. Herkesin kendi içinde ilişkiyi neye dönüştürdüğü ve nasıl yaşadığıyla alakalı bir durum" ifadelerini kullandı.

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