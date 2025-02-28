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İrem Helvacıoğlu neden kilo aldı? Ünlü oyuncudan evliliğine dair samimi açıklamalar

İrem Helvacıoğlu neden kilo aldığını anlattı. Güzel oyuncu, “Yemek düzenimiz yok. Ural geç acıkıyor, beni de ona dahil ediyor” diyerek eşini öne sürdü.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Şubat 2025
İrem Helvacıoğlu neden kilo aldı? Ünlü oyuncudan evliliğine dair samimi açıklamalar

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İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar, geçtiğimiz yıl Ekim ayında dünyaevine girdi. Helvacıoğlu, bir markanın düzenlediği özel geceye katıldı.

İrem Helvacıoğlu.İrem Helvacıoğlu.

Kilo aldığı gözlemlenen ünlü oyuncu, evlendikten sonra aldığı kilolarla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

İrem Helvacıoğlu.İrem Helvacıoğlu.

Güzel oyuncu, beslenme düzeninin eşi Ural Kaspar ile birlikte değiştiğini belirterek, "Yemek düzenimiz yok. Ural geç acıkıyor, beni de ona dahil ediyor. Kırmamak için yiyorum, sonra böyle oluyoruz" diyerek esprili bir şekilde durumu anlattı.

İrem Helvacıoğlu.İrem Helvacıoğlu.

Sözlerine devam eden Helvacıoğlu, evde çok fazla yemek yapmadıklarını belirterek, "Genelde dışardan söylüyoruz. Nadiren evde yemek yapıyoruz. İkimizde zeytin-yağlı yemekleri tercih ediyoruz, bu konuda okeyiz" ifadelerini kullandı.

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