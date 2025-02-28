İrem Helvacıoğlu neden kilo aldı? Ünlü oyuncudan evliliğine dair samimi açıklamalar

İrem Helvacıoğlu.



Güzel oyuncu, beslenme düzeninin eşi Ural Kaspar ile birlikte değiştiğini belirterek, "Yemek düzenimiz yok. Ural geç acıkıyor, beni de ona dahil ediyor. Kırmamak için yiyorum, sonra böyle oluyoruz" diyerek esprili bir şekilde durumu anlattı.