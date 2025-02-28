Milyonluk tektaşla evlilik teklifi alan Özge Ulusoy’dan çarpıcı ifadeler!

Uzun süredir iş insanı Faruk Çolakoğlu ile birlikte olan ünlü manken Özge Ulusoy, önceki gün katıldığı etkinlikte evlilikle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Evlilik teklifi aldığı iddia edilen Ulusoy, öyle bir şey olmadığını söyledi.



Şu sıralar evlilik düşünmediğini de dile getiren ünlü isim şöyle konuştu: "Evlilik teklifi henüz gelmedi. O bizim kendi aramızda yaptığımız bir şeydi. Sonrasında bakacağız. Biz böyle rahatız."



"ACELEMİZ YOK"

Sözlerine devam eden ünlü model, "İnsan yaşını aldıkça daha böyle kendi alanına sahip çıkmaya çalışıyor. Bizim ortak da çok paylaşımımız ve yaşamımız var. O yüzden evlilik olacak tabii ki. Ama aslında evlilik için bir acelemiz yok" ifadelerini kullanarak yine tarih vermekten kaçındı.

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