Yeni aşkıyla görüntülenen Çağla Şıkel ilk kez konuştu!

Çağla Şıkel, önceki gün Etiler 'de görüntülendi. AVM'den çıkıp fizik tedaviye gideceğini belirten model, "Sürekli gitmem gerekiyor. Sakatlığımla ilgili üst üste bir şeyler eklendi. Spor yapamadığım bir dönemdeyim. Fizik tedavi ve akupunktur, akla gelebilecek ne varsa deniyoruz. Eski baleden kalma sıkıntılarda bugüne yansıdı. Bizim balerinlerin çoğunun kalçası protezdir. Devam etsem muhtemelen olurdum. Ama pişman değilim" dedi.

Genç sevgilisiyle görüntülendikten sonra ilk kez konuşan Şıkel, ʺÇok aleni şekilde dillendirmemeliyim. Biz birbirimizi tanıma dönemindeyiz.ʺdedi. (Sabah.com.tr)



Havaalanında iş insanı sevgilisi Erinç Ulutürk'le görüntülenmesinden ardından okların çevrildiği Şıkel, "Kalbim hızlı atmaya başlıyor. Konuşmayı istemiyorum ve sevmiyorum. İki çocuk annesi olarak bu konuları çok aleni şekilde dillendirmemeliyim. Biz birbirimizi tanıma dönemindeyiz. Bunu magazine düşecek kadar detay vermeye utanıyorum. Kalbim çarpıyor ve terlemeye başlıyorum. İnsanlar birbiriyle tanışıyor ve tanımaya çalışıyorlar, biz de öyle bir dönemdeyiz" ifadelerini kullandı.