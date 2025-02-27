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Mauro Icardi yeni aşkıyla İstanbul sokaklarındaydı: Tanınmamak için şekilden şekle girdiler!

Mauro Icardi, yeni sevgilisi China Suarez ile birlikte İstanbul’un tarihi yerlerini gezdi. İstanbul turuna çıkan çift, tanınmamak için maske takmayı tercih etti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Şubat 2025
Mauro Icardi yeni aşkıyla İstanbul sokaklarındaydı: Tanınmamak için şekilden şekle girdiler!

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Icardi ve boşanma sürecinde olduğu eski eşi Wanda Nara, bu kez ayrı ayrı İstanbul'a geldi.

Wanda Nara ödül almak için gelirken Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez'i de alarak Fenerbahçe maçını izlemeye gitti. Maç sonrası Mauro Icardi ve sevgilisi İstanbul'da tura çıktı. Taze aşıklar Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii gibi birçok tarihi mekânı ziyaret etti. Icardi ve Suarez o anları sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul'un tarihi yerlerini gezen çiftten İcardi, tanınmamak için maske taktı.

Mauro Icardi yeni sevgilisi China Suarez ile İstanbul turunda!Mauro Icardi yeni sevgilisi China Suarez ile İstanbul turunda!
Mauro Icardi yeni sevgilisi China Suarez ile İstanbul turunda!

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