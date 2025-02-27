Ozan Güven eski aşkı Deniz Bulutsuz ile yaşadığı şiddet olayıyla ilgili konuştu!

Ozan Güven, önceki gün İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi. Gazetecileri görünce şaşıran Güven, "Ne işiniz var burada ya. Daha meşhurlar var içeride. Bence onları çekin. Kaçırmayın" diyerek güldü.



Güven, eski aşkı Deniz Bulutsuz ile yaşadığı şiddet olayının ardından mahkemelik olmuştu. Yıllardır süren bu süreç hakkında basın mensupları ile kısaca sohbet eden Güven, "Dava henüz görülmeye devam ediyor. Umarım artık en kısa zamanda çözümlenir. Gerçek sonucu ortaya çıkar ve hepimiz rahatlarız" ifadelerini kullandı.

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