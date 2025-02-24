Soydan Girgin yeni şarkısı ile geri döndü!

Rock müziğinin özgün sesi Soydan Girgin, uzun süren sessizliğini 'Gelme' şarkısı ile bozdu. Soydan Girgin, söz ve müziği kendisine ait olan 'Gelme' şarkısına bir de klip çekti.

Yönetmenliğini Oğuzhan Güneş'in üstlendiği klibin çekimleri Antalya'da trafiğe kapalı bir tünelde gerçekleşti. 15 kişilik ekiple, iki günde tamamlanan klipte, Rus model Sofia Borodina, Girgin'e eşlik etti.

Soydan Girgin, Müzikte evrenselliğe ve özgünlüğe inanan bir sanatçıyım. 'Gelme' 7 yıl aradan sonra çıkardığım söz ve müziği bana ait olan özgün bir eser" dedi.