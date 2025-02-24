Irmak Arıcı "Yılın Kadın Şarkıcısı" ödülünün sahibi oldu!

İstanbul'da önceki akşam bir ödül töreni yapıldı. Kar ve soğuk havaya rağmen davetliler, salondaki yerini aldı. Irmak Arıcı, "Yılın Kadın Şarkıcısı" ödülüne layık görüldü.

Arıcı, "Çok mutluyum, her ödül kıymetli... Öğrenciler tarafından ödül aldığım için ekstra mutluyum" diye konuştu. Yeni projelerinden de bahseden genç şarkıcı, "Ozan Abi'yle sürpriz bir proje gelecek. İlklerin yaşandığı bir çalışma olacağı için detay vermek istemiyorum" diyerek heyecanını anlattı.

Gözlerden uzak bir hayat süren güzel şarkıcı, "Ben şarkıcılığın yanı sıra bir bestekarım. Ve ne zaman kendimi izole ediyorsam bilin ki güzel şarkı çalışması veya bir beste çalışması için çalışıyorumdur" diye konuştu.